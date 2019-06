Mare d’amore: in mostra le immagini famose di baci di marinai reali

Sono passati 74 anni e ancora oggi è considerato uno dei baci più romantici e celebri mai immortalati da una macchina fotografica. Erano le 17:51 del 14 agosto 1945, Alfred Eisenstaedt scattò una foto a Times Square che divenne leggenda con un marinaio e un’infermiera, un bacio appassionante, una posa perfetta. Ma i marinai baciano meglio? E i marinai reali? E le marinaie?

La galleria ARTEMARE di Porto Santo Stefano dal 8 giugno al 7 luglio 2019 espone una raccolta di famose immagini in bianco e nero e a colori di baci “di mare” di noti fotografi internazionali per i commenti dei visitatori. Il bacio del primo amore o del grande amore simbolo di unione, di tenerezza e di vicinanza è stato anche celebrato da artisti e poeti, nel cinema come nella pittura o nella scultura ma la fotografia lo rende ancor più coinvolgente.

Il comandante Daniele Busetto proprietario della galleria ARTEMARE, da buon marinaio, omaggerà signore e signorine che interverranno al vernissage di inaugurazione sabato 8 giugno alle ore 18 con la stampa da collezione “Le isole del cuore dei marinai”. La mostra è aperta fino a domenica 7 luglio 2019, giorno dopo del World Kiss Day o La Giornata Mondiale del Bacio, che si festeggia il 6 luglio, istituita nel 1990 in Gran Bretagna e da allora ha coinvolto tutti i Paesi del globo con tante iniziative. Una curiosità: il gesto di baciarsi coinvolge 35 muscoli facciali e 112 muscoli posturali e fa molto bene al corpo perché riduce l’ansia e lo stress.

La galleria ARTEMARE a Porto Santo Stefano è nel Corso Umberto ai numeri 77 – 79 ed è aperta tutti giorni con orario 10 – 13 e 16 – 20, tel. 0564810336 – 3396930708. La mostra è a entrata libera.