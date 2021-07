Festambiente, Simiani: “Spaccatura su contributo dimostra visione miope del centrodestra”

“Quanto accaduto nella Giunta comunale di Grosseto è significativo di una visione miope da parte della destra che governa la città”, così Marco Simiani, responsabile enti locali del Partito Democratico della Toscana dopo che alcuni esponenti della Giunta comunale di Grosseto hanno provato a bloccare il contributo annuale a Festambiente.

“Qualcuno pensa che il contributo a Festambiente sia politico, ma invece Legambiente è un’associazione indipendente in tutte le battaglie che porta avanti in maniera pionieristica su temi che oggi sono in testa all’agenda politica, come la riconversione ecologica o l’economia circolare, fin da quando questi non erano ancora preponderanti – spiega Simiani -. Festambiente oltretutto è una kermesse prestigiosa per l’immagine di Grosseto e porta qui migliaia di persone, soprattutto tanti giovani sensibili al tema del futuro del pianeta. Tra poche settimane i grossetani potranno decidere per una nuova amministrazione per il Comune e siamo certi che anche episodi come questo saranno tenuti in considerazione”.