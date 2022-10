Ambiente, Simiani: “Risorse e governance per salvare la laguna di Orbetello”

“I mutamenti climatici impongono un cambio di passo nella gestione della laguna di Orbetello. dove ormai da anni si ripetono ciclicamente allarmanti catastrofi ecologiche: per questi motivi ho ripresentato alla Camera dei Deputati un’apposita proposta di legge, che riprende ed aggiorna il provvedimento predisposto nelle scorse legislature dall’onorevole Luca Sani”: è quanto dichiara il deputato grossetano del Pd, Marco Simiani, dopo aver depositato oggi, mercoledì 19 ottobre a Montecitorio, la proposta di legge relativa alla “Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello”.

“L’obiettivo di tale atto è dare vita ad una nuova forma di gestione ordinaria della laguna che sia capace di realizzare opere di prevenzione e manutenzione ed intervenire con tempestività ed efficacia per far fronte ad eventi emergenziali. Si tratta infatti di una zona caratterizzato da una straordinaria valenza ambientale e che rappresenta da sempre un volano irrinunciabile per l’economia e l’occupazione locale. Attraverso il consorzio infatti lo Stato, con il Ministero della transizione ecologica, potrà garantire direttamente quelle risorse economiche, pari a 3 milioni di euro l’anno, strutturali e logistiche, fino ad oggi insufficienti per proteggere e valorizzare un ecosistema fragile e prezioso come quello della laguna”, conclude Marco Simiani.