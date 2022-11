Ambiente, Simiani: “Pnrr fondamentale contro dissesto idrogeologico in Maremma”

“Per mettere in sicurezza il territorio della Maremma e contrastare con efficacia il dissesto idrogeologico, molto è stato fatto, anche grazie ai progetti ed alle risorse della Regione Toscana, ma molto resta da fare”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani, dopo aver incontrato l’associazione Vita di Albinia in occasione del decennale dell’alluvione che ha sconvolto nel mese di novembre del 2012 anche la provincia di Grosseto, causando 6 vittime, centinaia di sfollati ed ingenti danni alle infrastrutture ed al patrimonio pubblico e privato.

“E’ ora importante integrare gli stanziamenti della Regione con le risorse stanziate con il Pnrr. Il rischio idraulico e di dissesto sono per l’Italia una priorità assoluta e le risorse del Piano nazionale aiuteranno sicuramente ad avere maggiori disponibilità finanziarie per affrontarle”: conclude Marco Simiani.