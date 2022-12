Manovra, Simiani: “Iva giù su teleriscaldamento e pellet, norma Pd che abbassa bollette”

“L’abbassamento dell’iva su pellet e teleriscaldamento rappresenta un contributo significativo per famiglie, imprese e sostenibilità ambientale. Gli emendamenti del Pd approvati ed inseriti nella Legge di Bilancio contribuiranno infatti a contenere i costi energetici ed a garantire processi virtuosi contro la decarbonizzazione. Si tratta di risorse energetiche alternative in continua crescita e impiegate da moltissimi cittadini in tutto il Paese: il pellet è utilizzato dal 7 per cento della popolazione, spesso in zone montane e marginali, mentre il teleriscaldamento copre oltre il 2 per cento del fabbisogno energetico nazionale”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, sulla norma nella manovra che riduce l’Iva per teleriscaldamento e pellet, rispettivamente del 5 e 10 per cento.