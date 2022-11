Femminicidio, Simiani: “Crimine contro l’umanità, nuove risorse per i centri antiviolenza”

“La violenza contro le donne è un crimine contro l’umanità. Si tratta di un reato che si verifica sempre più spesso all’interno delle famiglie e che coinvolge bambini e minori. La sensibilizzazione verso modelli di società che garantiscano pari opportunità nasce dalle scuole, ma sono le istituzioni che devono garantire la protezione delle vittime. Per questo motivo vanno stanziate nuove risorse per i centri antiviolenza ed inasprite le pene, anche preventive, per i colpevoli”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato grossetano del Pd.