Corridoio tirrenico, Simiani: “Completare opera, Salvini passi dalle parole ai fatti”

“Finanziare ed accelerare la realizzazione del Corridoio stradale tirrenico, definendo in tempi rapidi il passaggio di competenze tra Sat ed Anas”: è quanto chiede il capogruppo Pd in Commissione Ambiente Marco Simiani al Governo, in un ordine del giorno depositato alla Legge di Bilancio.

“E’ necessario stanziare risorse certe per completare l’intervento viario tra Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della strada statale n. 1 – Aurelia, come già deciso nella scorsa legislatura. Il Ministro Salvini si è impegnato pubblicamente in questa direzione, passi ora dalle parole ai fatti”: conclude Marco Simiani.