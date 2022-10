Castagne, Simiani: “Una nuova legge per il settore, tutelare i produttori”

“È necessaria una legge organica per promuovere il settore castanicolo, un comparto che rappresenta un volano per l’economia territoriale di zone spesso marginali in tutta Italia, oltre ad essere un presidio fondamentale per contrastare il dissesto idrologico e garantire la tutela del patrimonio ambientale”: è quanto dichiara il deputato del Pd Marco Simiani, intervenendo ad un incontro oggi, sabato 22 ottobre, a Castel del Piano, con i produttori locali.

“Dopo la crisi causata dal cinipide, oggi il problema è il costo della castagna riconosciuto ai produttori, troppo basso per per essere economicamente sostenibile nonostante venga poi venduto al dettaglio a prezzi elevati. Occorre ripartire dalla proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Commissione agricoltura di Montecitorio, integrandola con le nuove necessità e coinvolgendo tutti parlamentari dei territori interessati. Va innanzitutto garantita una equa distribuzione dei profitti lungo tutta la filiera e valorizzata ulteriormente la salvaguardia dei castagneti quale strumento di crescita sociale, ambientale e ricettiva del territorio; occorre inoltre incentivare la creazione di cooperative ed imprese dedicate non solo alla raccolta della castagna, ma anche alla trasformazione artigianale del prodotto per fini alimentari e cosmetici; accanto agli altri prodotti tipici della montagna e alle attività di manutenzione del territorio all’interno della multifunzionalità agricola”: conclude Marco Simiani.