Verso le politiche, Simiani: “Intervenire subito contro l’erosione costiera, ecco come”

Recupero e riequilibrio della fascia costiera da Livorno a Capalbio: è uno dei temi caldi della campagna elettorale di Marco Simiani, candidato alla Camera dei Deputati per il Pd nel collegio Toscana 2 Arezzo, Siena, Grosseto e Livorno.

“L’erosione costiera e come arginarla sono al centro del mio impegno politico e ho accolto il grido di allarme di amministrazioni e operatori del settore per combattere quella che sta diventando una piaga per i nostri litorali – spiega Simiani –. Dopo gli interventi della Regione Toscana per il mantenimento della spiaggia, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo intervenire come se si trattasse di una manutenzione ordinaria annuale perché le forti mareggiate che si verificano ogni anno danneggiano le barriere a protezione della costa senza tregua. Decine di stabilimenti balneari, imprese, famiglie hanno bisogno di risposte immediate. Occorrono progetti e interventi continui per il ripascimento della costa che permettano alle attività di lavorare con tranquillità. Quando parlo di territorio, intendo che ho ben presente quali siano le urgenze a cui va data concretezza da subito”.

“Per questo mi impegno a farmi portavoce della necessità di combattere l’erosione costiera a livello nazionale: voglio supportare il lavoro della Regione, del Genio Civile e dei Comuni costieri per il recupero e il riequilibrio del litorale – sottolinea Simiani -. Non è scontato riuscire a realizzare progetti e renderli operativi: occorre massima attenzione e collaborazione da parte di tutti coloro che sono interessati, occorre superare qualunque tipo di difficoltà burocratica. La politica del fare è una sinergia che non si areni, ma che punti dritta all’obiettivo di frenare al più presto l’erosione. I Comuni poi potranno adeguare le opere di difesa costiera prima delle stagioni estive consentendo una maggiore protezione della spiaggia“.

“Viviamo in una parte di territorio toscano tra le più belle d’Italia e del mondo – termina Simiani –: abbiamo il dovere di fare il massimo per le nostre imprese e per i turisti che ogni anno vogliono godere della bellezza della nostra costa. Io ci sono!”.