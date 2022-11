Camera: Marco Simiani capogruppo Pd in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici

“Sviluppo della green economy, lotta ai cambiamenti climatici, contrasto al consumo di suolo, riqualificazione energetica degli edifici e ammodernamento infrastrutturale del sistema viario nazionale saranno le priorità del Partito Democratico in Commissione ambiente della Camera nel corso della legislatura. Ringrazio la presidente Serracchiani ed il gruppo Pd per la fiducia; cercherò di svolgere questo mio nuovo ruolo valorizzando le capacità e le competenze dei colleghi e costruendo un confronto costruttivo con le altre forze politiche, gli enti territoriali, le associazioni e le imprese”: è quanto dichiara Marco Simiani, neo capogruppo del Partito democratico in VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) di Montecitorio.