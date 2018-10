Corridoio tirrenico, Sinistra Italiana: “Dal Governo nessuna soluzione, elettori traditi”

“Leggo da qualche giorno di mozioni e comunicati di vari soggetti politici che riportano alla luce l’argomento Corridoio tirrenico“.

A dichiararlo è Marco Sabatini, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Rimango sorpreso: pensavo che con un Governo dove il Movimento 5 Stelle è azionista di maggioranza e che il Ministro di riferimento, quello delle infrastrutture, è proprio un pentastellato, la questione fosse risolta definitivamente – sottolinea Sabatini –. Dopo quasi 5 mesi di Governo davo per scontato che l’esecutivo nazionale grillino avessa già risolto la questione. Pensavo ingenuamente che, una volta avuto il potere in mano, avrebbero immediatamente trovato la soluzione. Del resto i seguaci del comico genovese erano impegnatissimi nelle tante manifestazioni a sparare su tutto e tutti e quindi pensavo che avessero a cuore la questione Tirrenica; a riguardo ricordo anche diversi esponenti del ‘Movimento’ criticare il sottoscritto ed il mio partito sull’argomento“.

“Di questo mi importa il giusto: chi la vicenda l’ha seguita nel dettaglio sa quello che abbiamo fatto, prima come Sel e dopo come Sinistra Italiana, in questo territorio per evitare lo scempio economico ed ambientale dell’autostrada e per proporre soluzioni alternative e fattibili. Adesso quello che preoccupa sono invece le intenzioni del Governo: non vorrei che in Maremma si replicasse l’esperienza della Val di Susa e della Puglia, dove i grillini hanno preso i voti contro la Tav, il Tap e l’Ilva tradendo, una volta al Governo al servizio di Salvini e della destra, tutte le promesse vendute a quei cittadini – termina Sabatini -. La Maremma ha bisogno di un’Aurelia sicura: se il Movimento 5 Stelle non sa come fare riprenda i nostri atti, sono pubblici e depositati a tutti i livelli istituzionali“.