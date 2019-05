Verso le amministrative, Donati: “Ecco il mio progetto per valorizzare Capalbio”

“Ora più che mai Capalbio ha bisogno di esperienza e determinazione“.

A dichiararlo è Marco Donati, candidato a sindaco per la lista Vivere Capalbio.

“Manca meno di una settimana al voto e prosegue senza sosta il mio incontro con decine di cittadini capalbiesi ogni giorno – spiega Donati -. Giovani, imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato, dell’agricoltura, del turismo: Capalbio è un territorio fantastico che merita attenzione, grande attenzione, consapevolezza, esperienza, determinazione e competenze. Quando ho iniziato questo percorso elettorale, ho avuto sempre con me la convinzione che occorresse grande responsabilità e senso del futuro per rilanciare la nostra comunità. Continuo a sostenere che lo sviluppo e la crescita di Capalbio dipendano da scelte strategiche che oggi possiamo compiere e che abbiano risvolti immediati nella vita dei cittadini e di tutti coloro che questo Comune lo amano e lo scelgono”.

“Quindi, sì al lavoro con politiche di snellimento della burocrazia e defiscalizzazione ove possibile cercando di costruire percorsi alternativi e virtuosi; sì al potenziamento della scuole e delle politiche giovanili; sì al turismo sostenibile, ma volano della nostra economia; attenzione al mondo dell’agricoltura; attenzione alla cultura e allo sport con una visione di territorio ben chiara e nitida. Capalbio è un comune che deve porre al centro della propria attività amministrativa i cittadini e deve continuare a esportare il suo nome e le sue caratteristiche uniche nel mondo. Siamo in un territorio eccezionale per ambiente e opportunità. Serve concretezza ed esperienza. Nei nostri incontri abbiamo spiegato come anche la riscrittura del quadro conoscitivo del Piano strutturale potrà essere occasione di cogliere opportunità sostenibili e compatibili dal territorio e dall’imprenditoria anche giovanile – termina Donati –. Altra importante partita che dovrà vedere l’amministrazione protagonista è quella del settore turistico letto in chiave di offerta di turismi: non solo balneare, ma anche culturale, venatorio, rurale e attivo. La settimana è iniziata insieme agli imprenditori e proseguirà fino a domenica in mezzo alla gente“.