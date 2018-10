Amiata, la Lega: “Castagneti aggrediti dal cinipide, la Regione intervenga”

“Da alcuni anni, purtroppo – afferma Marco Casucci, consigliere regionale della Lega-, i castagneti amiatini sono aggrediti dal cinipide, un insetto infestante che può compromettere seriamente la produzione dei frutti“.

“Vista l’importanza economica di questo settore per questa zona – prosegue il consigliere –, ho quindi deciso di sensibilizzare la Regione Toscana, predisponendo una specifica mozione sulla tematica. In particolare, chiedo alla Giunta di relazionare sull’attività svolta dallo stesso Ente regionale e sugli effettivi risultati ottenuti dalle campagne di disinfestazione da questo insetto, fin qui praticate. Inoltre, ritengo utile che si pongano in essere tutte le ulteriori ed idonee iniziative tese a debellare definitivamente questa problematica, attivando, tra l’altro, una valida strategia di prevenzione, manutenendo annualmente l’area dove sono collocati i castagneti”.

“Infine – conclude Marco Casucci –, è doveroso, a mio avviso, destinare risorse economiche aggiuntive a supporto della campagna di disinfestazione, dal momento che risulta essere piuttosto onerosa e dunque chiaramente non sopportabile dai singoli proprietari, che risultano sempre più penalizzati da questa persistente e fastidiosa criticità“.