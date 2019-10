Marco Bonini danza contro la violenza sulle donne nel nuovo video di “Bube & i Mazzacani della soffitta”

Nuova esperienza per il celebre attore e scenografo Marco Bonini, protagonista quest’anno su Canale 5 della fiction “La dottoressa Giò” con Barbara D’Urso.

In questo periodo in giro per l’Italia come scrittore a presentare il suo libro “Se ami qualcuno dillo”, infatti Bonini è stato scelto come protagonista di eccezione del nuovo videoclip della band rock-lirica “Bube & i Mazzacani della soffitta”.

Il cantautore Claudio Iannuzzi, in arte “Bube”, dopo l’uscita di “Dietro le sbarre” (concept album impreziosito dal contributo del maestro Vince Tempera, dello scrittore Sacha Naspini e della cantante Liliana Tamberi), in cui aveva trattato il tema delle prigioni mentali, ha scritto parole e musica di una nuova canzone, intitolata “Via dagli occhi”.

Questa ispirazione è nata a seguito dei costanti episodi di violenza di genere che si consumano ogni giorno, l’autore non si è fermato ad analizzare il fenomeno, bensì ha fatto un lavoro di dolorosa empatia, immaginando quello che resta nella vita delle vittime una volta curate le ferite visibili. Con il suo approccio delicato, metaforico, sensibile, ha espresso la difficoltà di ricominciare nonostante l’oppressione del ricordo…Il brano è stato arricchito dai violini della Orchestra Vivace Città, la sezione giovanile dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto, diretta dal maestro Massimo Merone (secondo violino al Festival di Sanremo 2019).

Come anticipato il videoclip della canzone ha come protagonista l’attore Marco Bonini, che non si è limitato solo a recitare, ma ha partecipato attivamente alla regia e alla stesura della sceneggiatura, svelando il suo passato da ballerino di danza classica. Il 6 ottobre scorso, al teatro dei Concordi di Roccastrada, Marco Bonini, diretto della coreografa Alessandra Ceri, ha danzato con la bravissima ballerina Erika Benini interpretando un emozionante passo a due (la troupe cinematografica era composta anche da Enrico Barile, direttore della fotografia, dal gruppo Deluxe parrucchieri di Graziano Barbini e Roberta Rabazzi, dalla truccatrice Noemi Annaloro, dalla costumista Francesca Cioni e dalla fotografa Sara Bartalucci).

Il video, prodotto da Gianni Brunacci tramite l’associazione culturale “PLZ Production”, uscirà il 25 novembre alle 12 e, nello stesso giorno, alle 21, al teatro dei Concordi di Roccastrada, in collaborazione con l’amministrazione comunale, avrà luogo la presentazione ufficiale all’interno di un evento organizzato dalla Commissione per le parità e pari opportunità in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Alla serata, creata per sensibilizzare l’opinione pubblica, parteciperanno alcune associazioni che si occupano di questo grave problema, tra le quali l’Olympia De Gouges Onlus di Grosseto, l’European Women Alliance nata a Bruxelles e la Bagus di Cortina, che ha come testimonial lo stesso Marco Bonini, presente all’evento per parlare della sua partecipazione al video e per presentare il suo libro che narra di amore e di famiglia.

All’evento prenderanno parte anche “Bube & i Mazzacani” della soffitta che, con il tenore Federico Pistolesi, suoneranno dal vivo “Via dagli occhi”, oltre ad alcuni brani tratti dall’omonimo concept album prossimamente in uscita.