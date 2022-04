Emergenza Ucraina: gli studenti e il personale scolastico in marcia per la pace

Si sono ritrovati in oltre 120, ieri mattina, domenica 3 aprile, alle 10, davanti al palazzo comunale di Cinigiano, per la marcia della pace, organizzata dall’Istituto comprensivo di Civitella Paganico: bambini, ragazzi e il personale della scuola, insieme a tanti cittadini, hanno camminato per circa due ore e mezza lungo la strada provinciale 7 “Cinigianese” fino a Monticello Amiata.

Con loro il dirigente scolastico Cristiano Lena e, in rappresentanza del Comune di Cinigiano, l’assessore alle politiche sociali, Marta Temperini. A garantire il percorso in sicurezza, la Polizia municipale e i volontari della Misericordia del paese amiatino.

All’arrivo al parco della Pollonata, a Monticello Amiata, la Proloco ha offerto un rinfresco ai partecipanti. Nell’occasione è stata promossa anche una raccolta fondi per la popolazione ucraina, che sarà poi consegnata alla Misericordia di Cinigiano.

«È stata davvero una bella iniziativa – ha commentato Cristiano Lena –, molto partecipata e sentita. La pace si costruisce quotidianamente dove ci troviamo ed è l’ingrediente necessario per ogni ricetta di convivenza. La marcia non è stata solo un momento di riflessione e di aggregazione, ma ha lanciato un segnale più generale di pace e speranza, su cui costruire il futuro delle nuove generazioni».

L’Istituto comprensivo, di cui fanno parte tutte le scuole dei comuni di Civitella Paganico, Cinigiano e Campagntico, peraltro, ha fin da subito dimostrato grande sensibilità verso l’Ucraina, aderendo all’iniziativa della Diocesi di Grosseto in favore dei profughi, con una raccolta di prodotti per l’igiene personale, per l’infanzia, generi alimentari e medicinali da banco.

La settimana scorsa, inoltre, la scuola primaria di Paganico ha accolto le prime due alunne ucraine, festeggiate con un messaggio di benvenuto nella loro lingua e l’affetto di tutti i bambini.