“La leggenda di Fiore”: Marcello Veneziani presenta il suo ultimo libro a Grosseto

Sarà a Grosseto, mercoledì 22 giugno, lo scrittore e noto giornalista Marcello Veneziani per presentare l’ultima sua opera “La leggenda di Fiore“, edito da Marsilio. Ad annunciarlo è Lorenzo Lauretano (nella foto), presidente provinciale di Gioventù Nazionale.

“Siamo orgogliosi e onorati – commenta Lorenzo Lauretano – di poter ospitare qui nella nostra città una personalità del calibro di Marcello Veneziani, uno dei più importanti intellettuali italiani. La nostra organizzazione giovanile, da sempre attenta all’importanza che riveste la cultura nella nostra città, ha fortemente voluto e organizzato questo evento. Ringrazio Marcello Veneziani per aver accettato il nostro invito”.

L’incontro si terrà alle 18.00 al ristorante “Black Wood”, in via Andrea Del Sarto, 22 in zona Casalone, a Grosseto. Dialogherà con l’autore Ettore Corradini. Per accreditarsi e partecipare all’evento, è possibile scrivere all’indirizzo e-mail gioventunazionale.grosseto@gmail.com.

La manifestazione si terrà nel rispetto della normativa anticovid, obbligatorio l’uso della mascherina.

Il libro

L’avventura spirituale di Fiore, figura leggendaria, dalla nascita all’adolescenza, tra la natura e le scoperte dell’anima; poi la fuga da casa, i primi incontri e i primi pensieri; le tracce della religione d’infanzia rimaste anche da adulto (come baciare il pane avanzato e sgranare il rosario). Il suo viaggio senza ritorno, dall’Isola delle donne al lungo cammino in Oriente, verso la Luce – la tigre cavalcata, gli incontri straordinari, tra cui un ex papa ritiratosi nella foresta – la visione del Fiore d’oro. La svolta della sua vita è segnata da un contagio che lo porta sul punto di morire: restituito alla vita, in un convento, Fiore decide di dedicarla a un compito e a una ricerca. Nomen omen, Fiore risale a Gioacchino da Fiore, l’eremita dei sette sigilli che annunciò l’avvento dell’età dello Spirito Santo: ebbe in custodia il suo libro segreto che si riteneva perduto. Comincia allora la sua vita nuova, tra digiuni di cibo e di parole, preghiera e alchimia; veste una tunica, un cappello a forma di cono, si ritira in un trullo. Viaggia nel futuro, con un caleidoscopio che è la sua sfera di cristallo, e nel passato, tramite un album di ricordi. Suona il salterio e naviga su un tappeto magico. Lungo il suo cammino dispensa versi, pensieri e precetti, trova seguaci, ma se ne libera. Gli amori fugaci e la scoperta tardiva della paternità.