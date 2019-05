Marcello Giuntini è stato eletto sindaco di Massa Marittima per il secondo mandato consecutivo.

Giuntini, candidato per la lista “Massa avanti insieme”, ha ottenuto 2140 voti (pari al 49,51% delle preferenze complessive), e ha sconfitto Fiorenzo Borelli, candidato per la lista “Massa Comune”, che ha ottenuto 1968 voti (45,53%), e Luciano Fedeli, candidato per la lista “Insieme per il bene Comune”, che ha ottenuto 214 voti (4,95%)