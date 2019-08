Torna la maratona pianistica nel centro storico: sarà dedicata a Gianfranco Luzzetti

La bellezza è contagiosa e quando è il frutto di un contributo collettivo lo è ancora di più. Dopo il successo dello scorso anno, torna la maratona pianistica “Città di Grosseto”, che si svolgerà sabato 21 settembre in piazza Baccarini, nel cuore del centro storico di Grosseto, a partire dalle 17.30 e fino a mezzanotte, nell’ambito della Notte visibile della cultura.

Dedicata a Gianfranco Luzzetti, che ha generosamente donato alla città le sue amate e preziose opere, la maratona vedrà la partecipazione di decine di musicisti, pianisti e non solo, che si passeranno un testimone di arte e bellezza affinché chiunque, durante una passeggiata in centro, possa godere di un concerto in cui le giovani promesse delle nostre scuole si alterneranno ad alcune delle eccellenze concertistiche della Maremma.

Tra i maestri che stanno aderendo in queste ore troviamo i nomi di Diego Benocci, Gala Chistiakova, Jacopo Mai, Davide De Luca, Simone Librale; altri stanno aderendo in queste ore. Il maestro Francesco Iannitti Piromallo aprirà la maratona con “La bellezza donata”, lirica per soprano, voce recitante e pianoforte, inno di ringraziamento e di lode alla figura di Gianfranco Luzzetti, interpretata da Simona Viganò, con la partecipazione straordinaria di Giacomo Moscato. Ma il programma è appena all’inizio. Per partecipare e per informazioni è possibile telefonare al numero 347.539 6445 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected]

“La maratona è un’iniziativa partecipativa e, come lo scorso anno, per dare vita a questa magia è necessario uno sforzo collettivo – si legge in un comunicato di Grosseto al Centro, associazione organizzatrice dell’evento -. Per questo facciamo appello a chiunque ami immaginare la propria città sbocciare nella cultura e nella bellezza, affinché partecipi con un piccolo contributo necessario a coprire le spese organizzative“.

E’ possibile farlo attraverso una donazione sul conto corrente intestato a Grosseto al Centro, codice IBAN IT04U0103014305000000210033, o attraverso dei salvadanai che in questi giorni l’associazione sta distribuendo in alcuni esercizi commerciali della città, di cui segue un primo elenco:

Corso Carducci:

caffè Carducci

abbigliamento Poli

abbigliamento Poli Store

pizzeria Marchigiana

abbigliamento Parronchi

abbigliamento Rinascimento

via Ricasoli:

abbigliamento Shock

abbigliamento Corti Donna

abbigliamento Boys & Girls

ottica Ricasoli

via San Martino:

ottica Baldi

via Manin:

abbigliamento Missb

via Mazzini:

gioielleria Trilli

caffè Tubino

piazza Esperanto:

ristorante Essenza – Love Natural Food

Barbanella:

pasticceria Luxor, via Giusti 85

Cittadini, musicisti, commercianti insieme, per una lunga serata in cui la città mette al centro la gioia della musica, grazie al contributo di tutti.

Il trailer con le immagini della maratona dello scorso anno: https://www.youtube.com/watch?v=Gtw487UX_9k

Tutti gli aggiornamenti nella pagina Facebook: fb.me/maratonapianisticagrosseto