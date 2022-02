Manutenzione delle strade: via libera a tre progetti di riqualificazione nelle frazioni

La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica tre progetti di riqualificazione per alcune aree di Marina di Grosseto e di Alberese.

Il primo progetto riguarda la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada Valle Giardino, in località Alberese, per un totale di 670mila euro.

Gli altri due progetti si focalizzano su due zone di Marina di Grosseto e comprendono la riqualificazione del piano viabile di via dei Platani e la manutenzione e la messa in sicurezza di viale Montecristo, per un importo complessivo di 980mila euro.

“Questi tre progetti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – si inseriscono nel quadro più generale degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali, sia urbane che extraurbane, che la nostra amministrazione ha l’obiettivo di portare avanti con il massimo impegno. Grazie a queste ed altre realizzazioni saremo in grado di garantire ai cittadini che utilizzano le nostre strade un servizio sempre migliore.”