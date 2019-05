Cinigiano, Vescovi è il candidato più votato: “Felice per l’elezione in Consiglio”

Il senatore della Lega Manuel Vescovi è il più votato nel consiglio comunale di Cinigiano.

“Posso dire che questa è una soddisfazione – ha spiegato il senatore, che ha raccolto 71 preferenze ex aequo con un consigliere di maggioranza -, soprattutto per la fiducia che i cittadini hanno riposto in me. Nel fare i complimenti al sindaco rieletto Romina Sani, auspico che i consigli vengano convocati il lunedì o il venerdì per permettermi di partecipare vista la mia attività parlamentare”.

Vescovi, candidato con ‘Noi per Cinigiano’ che esprimeva come aspirante primo cittadino Serena Tucci, sarà in consiglio, all’opposizione, insieme alla candidata ed a Riccardo Bramerini. “Ringrazio il segretario della Lega Andrea Ulmi per questa possibilità. Ho conosciuto un territorio bellissimo – afferma Vescovi – che ha bisogno di maggiore visibilità. Cercherò dare il mio contributo affinché ciò avvenga”.