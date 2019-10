“Manuale di acustica forense”: ecco il vademecum sulle controversie sul rumore

Quante volte da attività rumorose o ritenute tali nascono liti e controversie? Il problema dell’acustica è al centro di “Manuale di acustica forense“, edito da Ets, che sarà presentato venerdì 25 ottobre, alle 18, nella sala del centro espositivo delle Clarisse, in via Vinzaglio a Grosseto.

Un manuale, scritto da Sergio Luzzi e Vincenzo Galliano, che raccoglie, a partire da più di 500 sentenze e quesiti, la giurisprudenza sul problema dell’acustica e delinea scenari e metodi per l’accertamento delle immissioni di rumore e la valutazione del danno. A dialogare con gli autori sarà l’ingegnere Fabrizio Pettini e l’evento è organizzato dal Mondadori Bookstore di Grosseto.

Il libro, collegato al progetto “Scenari e metodiche di misura per l’acustica forense“, affronta le problematiche legate al rumore nei diversi ambiti del contenzioso. Eppure non è un volume solo per addetti ai lavori: si rivolge a magistrati, avvocati e consulenti tecnici dei tribunali, ma anche a tutti coloro che vogliono informarsi su come poter affrontare in modo tecnicamente e giuridicamente corretto le questioni e le liti riguardanti il disturbo da rumore e le non conformità acustiche di edifici e ambienti di vita. Una questione che impatta la vita di molti: si va dagli esercizi commerciali scelti dagli appassionati della movida agli impianti sportivi, dalle attività commerciali particolarmente rumorose a eventi come spettacoli, manifestazioni e feste paesane.

Il manuale, che si avvale anche del contributo di altri professionisti, affronta i vari scenari di disturbo acustico e rappresenta una vera e propria linea guida operativa, utile ai giudici nella formulazione dei quesiti e delle sentenze, agli avvocati nell’assistenza dei propri clienti e ai periti. Le sentenze e i quesiti da cui si è avviata la ricerca sono raccolte in un database consultabile dai lettori. Oltre a scenari e metodologie, il manuale tratta anche aspetti di interesse comune: il danno biologico e morale alla persona, per esempio, o il danno immobiliare.

Gli autori

Sergio Luzzi è ingegnere, presidente e direttore tecnico di “Vie en.ro.se. Ingegneria”. Professore a contratto all’Università di Firenze è anche consulente tecnico del Tribunale di Firenze dal 1999. Si occupa a livello scientifico e professionale di acustica e controllo del rumore, con particolare interesse per l’acustica forense e le problematiche di rumore nel contenzioso.

Vincenzo Giuliano è ingegnere, libero professionista, consulente tecnico del Tribunale di Firenze dal 1997. Si occupa a livello professionale di acustica e controllo del rumore nell’ambito del contenzioso, come consulente per aziende di varie dimensioni e come docente in corsi di formazione sulle tematiche del disturbo da rumore.