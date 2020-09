Giornata introduttiva al Mantrailing: come partecipare all’evento cinofilo

Domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 16, in località Le Piane, nel comune di Monte Argentario, si terrà un evento cinofilo, organizzato da “Red Dogs” di Barbara Renzi e Mattia Gabriele.

Si tratta di una giornata introduttiva al Mantrailing ludico-sportivo. Possono partecipare tutti i cani, le persone in buone condizioni di salute ed i cuccioli dai 6 mesi in su. L’evento avrà una parte teorica e una pratica ed è aperto ad un massimo di 8 binomi.

In caso di maltempo l’evento verrà spostato alla domenica successiva.

Per informazioni dettagliate, adesioni e costi, è possibile contattare Mattia, al numero 347.2618136, e Barbara 339.2700215.

L’istruttore tecnico è Mattia Gabriele, educatore, istruttore e formatore cinofilo, referente provinciale di Ludomantrailing Opes

Cos’è il Mantrailing

Il Mantrailing ludico sportivo è una disciplina cinofila che si è molto diffusa negli ultimi anni. Il termine Mantrailing deriva da Man-trail, ovvero uomo-percorso: seguire il percorso dell’uomo. Il cane che pratica Mantrailing, infatti, è potenzialmente in grado di seguire l’odore individuale di una persona specifica e di discriminarlo tra i tanti odori presenti in un ambiente. Il Mantrailing è un’attività di ricerca impiegata di solito dalle unità cinofile per individuare persone smarrite, ma si presta benissimo anche come un’entusiasmante attività ludica di fiuto. Opes Cinofilia organizza e promuove il sano sport cinofilo nel rispetto dell‘etica sportiva e, attraverso il Mantrailing, l’intesa ed il rapporto uomo-cane. Questa disciplina, oltre a divertire molto, è utile per migliorare la relazione. Si può praticare ovunque, sia in esterno che all’interno di edifici, nei boschi o in centro città.

Il mantrailing ludico-sportivo è adatto ai cani di tutte le razze e tutte le età, è divertente e appagante sia per il cane che per il proprietario. E’ inoltre un ottimo modo per il proprietario per imparare a conoscere meglio il proprio cane, a scoprire le sue potenzialità, a misurare la sua concentrazione in diversi ambienti.