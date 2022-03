Torna il festival chitarristico dedicato ad Alvaro Mantovani: il programma dei concerti

Quello con il Mantovani International Guitar Festival è un appuntamento che negli anni ha attraversato tutti i luoghi più significativi della città di Follonica, con concerti e tante attività legate allo strumento della chitarra. L’edizione 2022 si terrà dal 29 marzo a 5 aprile, riprendendo finalmente una tradizione interrotta per due anni a causa della pandemia.

Quest’anno i concerti avranno luogo nella sala Leopoldina e nel museo Magma. Nella prima parte del festival si terrà il concorso internazionale, giunto alla quinta edizione, che accoglierà giovani chitarristi classici da tutto il mondo. Importanti maestri del panorama italiano e internazionale presteranno la loro professionalità non solo come concertisti, ma anche come docenti. Sarà dato spazio anche a giovani e talentuosi studenti della chitarra, che saranno protagonisti di alcune delle attività in programma. Non solo: ci sarà anche la possibilità di ammirare preziosi strumenti di liuteria raccontati dai loro creatori.

«Abbiamo avuto un affaticamento dovuto alla situazione emergenziale che ci ha rallentato, ma non abbattuto – commenta l’assessore alle politiche culturali Barbara Catalani –. Il Festival Mantovani è diventato un appuntamento attesissimo e finalmente possiamo tornare a viverlo appieno. Il valore del progetto è la sua complessità: si compone di concerti, masterclass e un concorso internazionale e fa confluire su Follonica forze internazionali. Stiamo anche costruendo un percorso con la scuola di musica di Follonica e con tutti i musicisti professionisti della città, ai quali si affiancheranno anche la scuola media e la banda: un progetto ambizioso che sta prendendo corpo e che siamo convinti avrà un riscontro importante».

Il festival Mantovani nasce nel 2008 per volontà di Fabio Montomoli, chitarrista, concertista e presidente dell’associazione “Live Art”, e di Alessandro Nobili, suo collaboratore, per ricordare degnamente la figura di Alvaro Mantovani, storico didatta e primo musicista follonichese a fare la professione nel campo musicale. Nell’ambito del festival si sono esibiti artisti italiani e internazionali, molte le nazioni rappresentate: Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico e Stati Uniti.

Negli anni, accanto ai grandi artisti, hanno trovato spazio anche giovani e giovanissimi musicisti di grande talento, che in alcune occasioni si sono esibiti in apertura dei concerti. Dalla decima edizione la manifestazione è stata ampliata in modo significativo, inserendo, accanto ai concerti, altri eventi che hanno dato vita a una vera e propria ‘settimana della chitarra’.

Il concorso

Il concorso si svolgerà a Follonica il 30 e 31 marzo. Il 30 marzo ci sarà la prova eliminatoria, da cui verranno selezionati i finalisti. Il 31 marzo si svolgerà la finale da cui verranno selezionati i tre premiati che si esibiranno in un concerto serale dove il pubblico assegnerà un premio aggiuntivo. La scadenza delle iscrizioni è Il 15 marzo. Il concorso si articola in 2 prove: eliminatoria e finale. Entrambe si svolgeranno nella Sala Leopoldina del Teatro Fonderia. Entrambe le prove sono aperte al pubblico. Gli orari dettagliati delle prove saranno comunicati ai singoli candidati dopo la chiusura.

Tra i concerti quest’anno è stato inserito anche un fuori programma con il concerto della chitarrista ucraina Eka, che si terrà martedì 5 aprile, alle 17, nella sala Leopoldina.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito e non è necessaria la prenotazione.