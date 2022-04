Mantovani International Guitar Competition: ecco i vincitori dell’edizione 2022

Si è concluso ieri sera il concorso del Migc-2022, il Mantovani International Guitar Competition, all’interno del festival di chitarra organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con l’associazione Live Art.

La giuria del concorso era composta dai maestri Giorgio Albiani, presidente docente di chitarra al conservatorio Cherubini di Firenze, Vincenzo Saldarelli, ex direttore dell’istituto pareggiato Orazio Vecchi di Modena, Domenico Mottola, vincitore del Migc-2019, e Fabio Montomoli. concertista e direttore artistico del Migc-2022.

Al concorso hanno partecipato 12 concorrenti provenienti da Italia, Francia e Giappone. Dopo la prima prova eliminatoria i musicisti hanno avuto accesso alla finale a cinque concorrenti che si è svolta ieri pomeriggio, giovedì 31 marzo, e ha decretato i tre premiati, che ieri sera si sono esibiti in un concerto pubblico nella sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda, sede di tutto il festival.

Ad Andrea Curiale è andato il primo premio, che prevede la consegna di duemila euro e l’organizzazione di un concerto. Yuki Saito, musicista giapponese, si è aggiudicato il secondo posto. A lui è spettato un premio di 800 euro. Il terzo premio, da 400 euro, è andato ad Antonio Carone. Infine, il premio del pubblico, di 200 euro, è andato al giapponese Yuki Saito.

Durante la serata la professoressa Sabrina Gabellieri, docente di pianoforte della scuola comunale musicale di Follonica, ha illustrato il regolamento del concorso. Prima dell’esibizione non è stato svelato l’ordine dei premi assegnati, per non condizionare il premio del pubblico. Il maestro Saldarelli ha poi elogiato l’organizzazione del Migc e il Comune di Follonica per il progetto realizzato.

«Il festival “Mantovani” è ormai un appuntamento fisso per la nostra città – commenta il sindaco Andrea Benini – e siamo felici che da alcuni anni questo spazio sia stato dedicato in modo particolari alle giovani promesse musicali: è un valore aggiunto per Follonica».

“Il festival “Mantovani” collega l’offerta d’intrattenimento, con concerti ed esibizioni, all’educazione – spiega l’assessore Barbara Catalani –, questo è ciò che cerchiamo di fare da sempre all’interno del Teatro Fonderia Leopolda e che si lega a doppio filo con i nostri obiettivi».

«Ringrazio tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione, i commissari di giuria e Alessandro Nobili, fedele collaboratore – commenta Fabio Montomoli, ideatore del festival –. L’appuntamento è per la prossima edizione del festival “Mantovani”, nel 2023».

Il festival nasce nel 2008 per volontà di Fabio Montomoli, da anni attivo nell’organizzazione di eventi di musica classica nel territorio, e di Alessandro Nobili, suo collaboratore, per ricordare degnamente la figura di Alvaro Mantovani, primo musicista follonichese a fare la professione nel campo musicale.