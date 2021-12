Manifestazioni natalizie: migliaia di persone affollano il centro e le mura

L’ultimo weekend prenatalizio ha animato il centro storico con eventi di ogni genere che hanno attirato migliaia di persone. I tanti appuntamenti hanno avuto l’effetto desiderato: dare al centro storico il lustro che merita.

Oltre alle rassegne “Natale a Grosseto“, promossa dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del centro storico, e “Al Cassero… è Natale“, dell’Istituzione Le Mura, a dare slancio al fine settimana prenatalizio è stato anche il “Grossetum Festival”, organizzato da Grosseto Fiere in collaborazione con l’amministrazione comunale e Artex – Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

«Siamo molto soddisfatti – spiega il presidente del Ccn, Enrico Collura – della riuscita delle iniziative natalizie messe in campo direttamente da noi e da tante altre realtà, e coordinate dal Comune di Grosseto: la sinergia tra vari attori funziona e la dimostrazione l’abbiamo avuta nello scorso weekend quando tantissimi cittadini e turisti sono venuti in centro storico per partecipare agli eventi in programma. L’offerta è stata variegata così da attrarre più persone possibili. Come associazione siamo convinti che questa sia la strada giusta: lavorare in sinergia con l’amministrazione comunale per realizzare insieme un programma vario e interessante, creando un’offerta capace di animare ogni spazio del centro storico, dalle Mura alle piazze. Pochi giorni ci separano dal Natale: abbiamo dato tutti il massimo per regalare alla città un periodo natalizio all’altezza delle aspettative e in piena sicurezza».

«Adesso che questa strada è segnata – conclude Collura – dobbiamo dare il via anche al binario parallelo a quello dell’eventistica: gli arredi strutturali. Per avere il vero slancio che si merita, il centro storico ha bisogno di un restyling e di investimenti permanenti e stabili che lo rendano fruibile e accogliente anche quando non ci sono gli eventi. Come sempre diamo la nostra massima disponibilità a confrontarci e collaborare per una progettualità che, se seguita con attenzione e dedizione, potrà portare grandi benefici a tutti».