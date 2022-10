Caro-vita e caro-bollette, l’Usb scende in piazza: “Tutelare i lavoratori del settore pubblico”

“I criminali ed ingiustificati aumenti del gas sono iniziati ben prima della crisi ucraina e sono dovuti a pesanti manovre speculative che hanno aumentato a dismisura i ricavi delle società che lo commercializzano o lo distribuiscono. Di contro si è innescata una spirale inflazionistica con l’incontrollato aumento dei carburanti, delle bollette energetiche e dei beni di consumo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Corsini, segretario provinciale dell’Usb.

“Ne stanno facendo le spese le le lavoratrici ed i lavoratori, che vedono devastato il potere di acquisto degli stipendi, ed aumenta in maniera esponenziale il numero delle famiglie che non riescono a pagare le bollette ed il numero delle persone che varcano la soglia della povertà. Una situazione insostenibile della quale Usb ha evidenziato la gravità e le ricadute sociali avviando una campagna di sensibilizzazione e denuncia – continua la nota -. Il 3 ed il 12 ottobre si sono tenute le prime due iniziative contro il carovita e il carobollette, mentre il 26 ottobre saranno i lavoratori pubblici ad essere protagonisti della giornata nazionale di mobilitazione che è stata indetta da Usb Pubblico Impiego. L’inflazione infatti, morde ferocemente anche le lavoratrici ed i lavoratori del settore pubblico, primi fra tutti quelli mono reddito, i part time, gli inquadrati nei livelli stipendiali più bassi ed i precari che pur contribuiscono, in maniera determinante, al funzionamento della Pubblica amministrazione, sanità e scuola comprese, che altrimenti sarebbe condannata al fallimento“.

“I contratti di lavoro, appena rinnovati o tutt’ora in corso di rinnovo, sono comunque già scaduti da 10 mesi e gli aumenti stipendiali si rivelano irrisori a fronte della prontezza con la quale vengono aggiornati i prezzi e a fronte dell’aumento vertiginoso delle bollette energetiche, dei carburanti e dei generi di prima necessità. A Grosseto Usb terrà un presidio dalle ore 10.15 alle ore 12.15 in piazza Ferretti davanti agli uffici del Mef e delle Agenzie, con volantinaggio e distribuzione di materiale informativo, per rivendicare l’immediato rinnovo dei contratti, aumenti di stipendio legati all’inflazione reale e non a quella depurata dai costi energetici, quattordicesima mensilità – termina il comunicato -, rimborso spese e buono pasto per chi è in smart working, detassazione e incremento del valore del buono pasto”.