Sicurezza, organici e rinnovo dei contratti: i Vigili del Fuoco scendono in piazza

La Uilpa Vigili del Fuoco manifesterà a Roma, in piazza Santi Apostoli, e presso diverse Prefetture del territorio nazionale, a partire dalle ore 10.00 di oggi, mercoledì 7 settembre.

Anche in Toscana il sindacato organizza una mobilitazione nazionale: organici, turn-over, sicurezza, contratti, i punti rivendicativi per i quali i pompieri scenderanno in piazza e presenzieranno in delegazione sindacale al cospetto dei Prefetti.

“L’organizzazione sindacale nazionale Uilpa Vigili del Fuoco, ha indetto per oggi, 7 settembre 2022, un momento di protesta e di rivendicazione, pensato e costruito per essere ascoltata su alcune delle priorità assolute per il corpo nazionale, ancora purtroppo irrisolte, nonostante le innumerevoli grida di allarme lanciate anche al Governo, e soprattutto al Ministro Lamorgese. Questi i punti rivendicativi – si legge in una nota del sindacato -: