Le “Sardine” maremmane organizzano la prima manifestazione: appuntamento in piazza San Francesco

Le “Sardine” sbarcano anche in Maremma.

Dopo la creazione del gruppo Facebook, denominato “Sardine a Grosseto”, inaugurato la settimana scorsa e che in pochi giorni ha raggiunto oltre 3000 iscritti, adesso è stata organizzata una manifestazione, in programma domenica 15 dicembre, alle 18.30, in piazza San Francesco, a Grosseto.