“No a scuola e sanità privatizzate”: il Pci scende in piazza con l’Usb

Il Partito Comunista Italiano aderisce alla manifestazione del 31 ottobre in piazza Dante, a Grosseto, indetta dall’Usb.

“Parteciperemo con le nostre bandiere, per ribadire la nostra critica verso le politiche neoliberiste degli ultimi trent’anni, che hanno distrutto la sanità e l’istruzione pubbliche per dar spazio al profitto privato – si legge in una nota del Pci di Grosseto –. Sia la destra che il centro-(pseudo)sinistra, a suon di ‘non possiamo permettercelo, la gestione pubblica è inefficiente, ce lo chiede l’Europa’ e così via mentendo, hanno progressivamente ridotto la democrazia, impoverito i lavoratori e ridotto i loro diritti, entrambe, pur con diverse sfumature, portando avanti una politica neoliberista che non ha fatto altro che ampliare a dismisura la forbice tra i pochi sempre più ricchi e il resto della popolazione sempre più povera”.

“No alla sanità basata sul profitto, no al finanziamento della scuola privata a danno di quella pubblica – termina il comunicato -! Noi non siamo solo contro il Governo, siamo contro questo sistema economico e politico nel suo complesso, siamo contro il capitalismo, che anche di fronte alla catastrofe della pandemia dimostra la propria incapacità strutturale di svincolarsi dalla logica del profitto“.