“No al green pass”: il gruppo dei cittadini maremmani scende in piazza a Pisa

“Questo sabato, Grosseto e Pisa in qualche modo saranno Trieste“.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo dei cittadini maremmani contro il green pass.

“Ormai Trieste è ovunque – continua la nota –. Ormai gli esseri umani sono sempre più legati da una presa di coscienza che va oltre le ideologie politiche, religiose e parascientifiche. Non si tratta più di credere in questo o quello, si tratta di ragionare, di osservare, di valutare le evidenze al di là delle sterili interpretazioni di auto glorificanti virologi che passano il tempo non dietro a un microscopio, ma davanti alle telecamere. Si tratta di capire che la presunta pandemia ha ormai preso evidenti caratteristiche di una pantomima”.

“Si tratta di mostrare che non ci sono esseri pro vax e no vax, ma esseri free vax, che indipendentemente dalle scelte fatte dicono semplicemente no alle discriminazioni e a tutte le assurdità che rischiano di farci divenire sempre meno umani – termina il comunicato -. Per questo Grosseto andrà questo sabato a Pisa in piazza Vittorio Emanuele II, dove dalle 15, vi sarà una delle tante manifestazioni per la ‘Libertà’ (quella con la ‘L’ maiuscola). La Libertà nostra e del nostro prossimo”.