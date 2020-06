Emergenza Coronavirus, Fratelli d’Italia in piazza contro il Governo: “Negata la democrazia”

“Siamo scesi in piazza a Follonica con gli altri partiti del centrodestra per protestare contro il Governo, politicamente illegittimo, che ha gestito e sta gestendo la fase di emergenza sanitaria in maniera fallimentare“.

A dichiararlo è Fabrizio Rossi, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia.

“Ignorato l’articolo 1 della Costituzione – sottolinea Rossi -. L’Italia è una ‘Repubblica democratica’, recita il primo capoverso, ma al Governo ci sono le forze politiche uscite sconfitte dall’elezioni. Prosegue ‘fondata sul lavoro’: anche in questi mesi sono stati negati diritti ai lavoratori e alle partite Iva, prive di aiuti tempestivi e concreti, umiliati dalla cassa integrazione che non è nella stragrande maggioranza arrivata nelle tasche degli italiani e con i seicento euro in tre mesi (200 euro al mese) alle partite Iva, senza nessun aiuto da parte dello Stato per salvaguardare il tessuto economico nazionale. Il secondo capoverso recita ‘La sovranità appartiene al popolo’: nonostante sia ormai logorata e delegittimata, la maggioranza solo numerica in parlamento e minoranza nel Paese non molla la poltrona e continua nelle più disperata difesa di se stessa, aumentando nel Decreto rilancio incarichi e nomine”.

“Quando ci daranno la possibilità di esercitare davvero la ‘sovranità del popolo’ con libere elezioni? Fratelli d’Italia auspica una vera svolta che archivi questo Governo giallorosso – termina Rossi -, perché l’Italia che non si è arresa nell’emergenza sanitaria e non si arrende mai chiede di uscire al più presto da questa tormentata fase e di riappropriarsi della sua sovranità”.