Emergenza Coronavirus, Forza Italia scende in piazza: “Diamo voce ai cittadini che lottano per ripartire”

“Gli italiani hanno affrontato con rigore e coraggio la terribile emergenza sanitaria del Covid-19 e si trovano adesso a fare i conti con un’altra straordinaria emergenza che sta inginocchiando il Paese, quella economica“.

A dichiararlo sono Elisabetta Ripani, deputata grossetana di Forza Italia, e Sandro Marrini, coordinatore provinciale del partito azzurro.

“Forza Italia ha partecipato questa mattina a Follonica al flash mob di protesta contro le politiche governative, fatte di decreti con annunci roboanti, ma pochi fatti concreti: nessun contributo a fondo perduto, assenza di liquidità per le imprese, difficoltà nel ricevere i prestiti dalle banche, cassa integrazione che non arriva, famiglie abbandonate, pioggia di bonus inutili, incertezze e tanta paura per il futuro – spiegano Ripani e Marrini -. Siamo scesi in piazza per dare voce e dignità ad un’Italia che soffre e stenta a ripartire, che lotta contro le tasse e la burocrazia, con gli aiuti statali che tardano ad arrivare. Questo è il momento di mettere in moto le grandi riforme, dal fisco alla giustizia, di liberare gli italiani dalla morsa della burocrazia, di rilanciare gli investimenti, di mettere in cantiere le grandi infrastrutture, di dare fiato a imprese e famiglie. C’è un intero Paese da ricostruire sulle macerie del coronavirus”.

“Forza Italia continuerà a fare un’opposizione costruttiva e collaborativa nell’interesse degli italiani, avanzando proposte concrete a questo Governo fuori fase, autocompiacente e assai inconcludente – terminano Ripani e Marrini -. Confidiamo che il grido di dolore che questa mattina ha fatto il giro di centinaia di piazze italiane non rimanga inascoltato, che il Governo abbandoni la politica degli slogan acchiappa-like e guidi la Nazione verso la ripresa che merita”.