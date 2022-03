I balneari scendono in piazza: “No all’esproprio delle nostre aziende”. Un pullman anche dalla Maremma

L’associazione Balneari di Grosseto e la neonata Balneari della Maremma grossetana – Rete di imprese, insieme agli operatori balneari di Castiglione della Pescaia e della zona sud della provincia di Grosseto, organizzano un pullman per il trasferimento a Roma in occasione della manifestazione nazionale indetta da Fiba e Sib, che si terrà il giovedì 10 marzo in piazza Sant’Apostoli, per ribadire “il dissenso all’esproprio delle nostre aziende che il Governo Draghi sta portando avanti con questa legge vergognosa che metterà in grave difficoltà tutto il comparto turistico balneare nazionale, comprese le aziende dell’indotto“.

Saranno presenti anche, per il Comune di Grosseto, l’assessore Simona Petrucci, e l’ex sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani.

Per gli ultimi posti disponibili contattare Simone Guerrini al numero 338.5842158.