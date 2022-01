Premio “Mariella Gennai”: il fenomeno “Maneskin” e l’ambiente sono i due argomenti del concorso

Vincitori del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021, e poi della categoria best rock agli Mtv Ema Awards, i Maneskin sono diventati un fenomeno internazionale. In vetta alle classifiche su Spotify con oltre 28 milioni di ascoltatori mensili hanno superato i Beatles che si attestano sui 24 milioni. Che cosa possiedono di così speciale questi ragazzi romanissimi? “Sono fluidi – spiega Massimo Gramellini –, tutti e quattro appaiono sfuggenti, non incastrabili in una definizione e la loro non sembra una posa, ma un’essenza in cui si riconosce una generazione“.

La diciassettesima edizione del premio “Mariella Gennai” ha scelto di chiedere ai giovani che cosa hanno di speciale i Maneskin, invitandoli ad una personalissima riflessione che dovrà prendere spunto da una strofa della canzone “Coraline” riportata nel bando di concorso. Questa è la sezione B del premio bandito dal Comune di Massa Marittima e rivolto agli studenti delle province di Grosseto e Livorno che frequentano la scuola elementare, le medie o le superiori. Ma non è l’unico modo per partecipare al concorso: i ragazzi possono scegliere anche il tema libero, previsto dalla sezione A, o la tematica ambientale, di grandissima attualità, prevista dalla sezione C, che riporta un passo del libro di Mario Rigoni Stern “Uomini, boschi e api”:”…Vorrei che tutti potessero ascoltare il canto degli uccelli al sorgere del sole, i caprioli sui pascoli in primavera, i larici arrossati in autunno, il guizzare di pesci tra le acque chiare dei torrenti e le api raccogliere il nettare dei ciliegi in fiore“.

“Il premio nasce 17 anni fa, da un’idea dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Massa Marittima in collaborazione con la Commissione comunale per le pari opportunità – spiegano Grazia Gucci, assessore comunale alle pari opportunità, e Irene Marconi, assessore comunale alla scuola e alla cultura –, in seguito alla scomparsa di Mariella Gennai, con l’intento di mantenere vivo il ricordo di questa esemplare donna massetana, che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. Il significato autentico del premio è quello di stimolare nei ragazzi l’impegno verso gli altri e la riflessione, seguendo l’esempio di Mariella, sviluppando le abilità del pensiero critico e del linguaggio affinché siano in grado non solo di farsi un’opinione personale su ogni argomento, ma anche di trovare le parole giuste per esprimerla nel modo corretto. Invitiamo pertanto le famiglie e le insegnanti a motivare i ragazzi e ad incoraggiare la loro spontaneità. Da quest’anno ci sono delle novità: in seguito delle richieste che ci sono arrivate abbiamo deciso di aprire il concorso anche agli istituti scolastici della provincia di Livorno. Il concorso, quindi, si consolida e continua a crescere. Inoltre, manteniamo come sempre un premio speciale per garantire la partecipazione degli ospiti della casa circondariale di Massa Marittima”.

Ma ecco come proporsi: c‘è tempo fino alle ore 12 del 4 aprile 2022 per presentare gli elaborati.

L’elaborato potrà essere realizzato sotto forma di breve saggio, articolo di giornale, pagina di diario, poesia o racconto. Prima del titolo dovrà essere indicato in modo chiaro il genere scelto. Indipendentemente dall’argomento, la giuria a suo insindacabile giudizio individuerà i vincitori tra gli elaborati che trattino i temi cari a Mariella Gennai, quali la solidarietà, la tolleranza e le idee innovative. L’elaborato dovrà essere inedito, scritto in lingua italiana, contrassegnato da un titolo e, pena l’esclusione, dovrà essere assolutamente anonimo, con una lunghezza massima di 10mila caratteri, corrispondenti a 5 cartelle dattiloscritte redatte con carattere Arial, corpo 12.

Il plico dovrà contenere la copia dell’elaborato fronte/retro e poi una busta chiusa con un’ulteriore copia dell’elaborato e la scheda allegata al bando, compilata con le generalità complete dell’autore e il consenso firmato. Il materiale potrà essere consegnato a mano all’ufficio protocollo oppure inviato per posta o per corriere all’indirizzo “Comune di Massa Marittima, Ufficio Protocollo, piazza Garibaldi 10 59024 – Massa Marittima”, riportando la dicitura “Concorso letterario Mariella Gennai, diciassettesima edizione.”

Cosa si vince

Saranno designati 10 vincitori (tre per ciascun ordine di scuola più il premio speciale per i partecipanti della casa circondariale). A ciascun vincitore andrà un premio in denaro di 150 euro. Anche la scuola, per ogni suo allievo, vincitore riceverà un premio in denaro di 150 euro. La premiazione di svolgerà a Massa Marittima sabato 4 giugno, alle 17, nel Palazzo dell’Abbondanza.

Informazioni: tel. 0566.906284, e-mail premiomariellagennai@comune.massamarittima.gr.it, pagina Facebook Premiomariellagennai, www.comune.massamarittima.gr.it.