Manciano, sostituiti alcuni cassonetti rovinati

Il Comune di Manciano, attraverso il gestore unico Sei Toscana, ha provveduto a far sostituire a Manciano alcuni cassonetti dei rifiuti che erano rotti e in cattivo stato e quindi non più utilizzabili e ha proceduto ad un’ottimizzazione delle postazioni dei cassonetti stradali, in linea con gli indirizzi dettati nel piano industriale quinquennale redatto da otto Comuni dell’area Grosseto Sud e approvato nell’assemblea di ambito nel novembre 2018.

Questo significa che sono aumentate le postazioni integrate con la raccolta differenziata a dispetto di quelle composte dal solo indifferenziato. Ad oggi sono stati tolti 10 cassonetti e reintegrati con altri 30 per la carta e 30 per il multimateriale.

A Manciano, alcune batterie sono state temporaneamente rimosse, nell’ambito di un progetto di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di raccolta stradale dei rifiuti. Chiunque, in questo momento, può servirsi delle batterie di cassonetti adiacenti a quelle di interesse. Inoltre, è possibile utilizzare, per le frazioni di rifiuto di riferimento, il centro di raccolta comunale, ubicato in località San Giovanni di Manciano, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 12. È anche attivo un servizio di raccolta “a domicilio” dei rifiuti ingombranti e dei carichi più ingenti di sfalci verdi e potature, eseguito dall’attuale gestore del servizio Sei Toscana e prenotabile telefonicamente al numero verde: 800127484.

Per le attività commerciali, per le quali martedì 28 maggio è previsto un incontro in Comune per ribadire l’importanza di una corretta raccolta dei rifiuti, inserite nello specifico progetto di raccolta rifiuti “a domicilio” (denominato “progetto Rund”), si raccomanda di sfruttare rigorosamente le possibilità di ritiro previste dal progetto stesso, nelle modalità e frequenze già note nella specifica nota informativa consegnata dagli addetti incaricati al servizio di raccolta in questione. Ogni atto di inciviltà sarà sanzionato.