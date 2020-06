Manciano e Montemerano, centri storici chiusi al traffico

I centri storici di Manciano e Montemerano saranno chiusi al traffico a partire da domani venerdì 19 giugno dalle ore 19 alle ore 2 nei giorni feriali e dalle 18 alle 2 nei giorni festivi.

Per quanto riguarda Manciano sarà chiuso solamente un tratto di via Marsala, in conformità di quanto stabilito anche negli anni passati. Quest’anno, le chiusure sono state anticipate di circa un mese in virtù di quanto stabilito dal decreto legge per il sostegno alle imprese di pubblico esercizio, penalizzate dalla chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19. Infatti, attraverso la chiusura dei centri storici al traffico viene data la possibilità a bar, ristoranti e attività artigianali di somministrazione (come pizzerie al taglio, pasticcerie, rosticcerie) di posizionare tavoli, sedie, ombrelloni sulle pubbliche vie, nel rispetto delle norme del codice della strada.