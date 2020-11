Maltempo: forti raffiche di vento, disagi per la viabilità e alberi caduti

Da questa mattina si stanno abbattendo sul territorio comunale di Manciano forti raffiche di vento tra i 90 e i 100 km/h.

Vento che al momento provoca qualche disagio alla viabilità territoriale a causa della caduta di alberi, cassonetti della spazzatura e cartellonista pubblicitaria.

Da questa mattina, sotto il coordinamento dell’ufficio di protezione civile del Comune di Manciano, squadre di operai comunali, Polizia Municipale e Protezione civile stanno effettuando interventi per il ripristino della viabilità.

Visto il prorogarsi dell’allerta meteo gialla per vento fino alle 20 di domani, l’assessorato alla Protezione civile raccomanda massima prudenza per chi si deve spostare sulle strade urbane ed extraurbane del territorio, ricordando ai cittadini che gli spostamenti devono essere fatti solo per comprovate necessità, visto che la zona è sottoposta a criticità Covid rossa. La situazione è in continuo monitoraggio.