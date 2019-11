Maltempo, sopralluogo della Giunta sul territorio: disposta la chiusura delle scuole

Il sindaco di Magliano Diego Cinelli e gli assessori, dopo un sopralluogo sul territorio comunale, hanno riscontrato alcune criticità, soprattutto sulla viabilità rurale, nello specifico allagamenti, frane e, in alcuni tratti, strade erose.

Un problema più serio si è verificato a Pereta, dove si è aperta una voragine in un parcheggio e due auto sono rimaste incastrate. Per questi motivi e visto il nuovo bollettino emesso dal Cfr, il Centro funzionale regionale, il sindaco dispone per domani la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, su tutto il territorio comunale.