Maltempo: gli interventi dei Vigili del Fuoco per frane, allagamenti e soccorsi a persone

I Vigili del Fuoco di Grosseto hanno lavorato durante la notte a cause dell’ondata di maltempo che ha interessato sopratutto la zona del comune di Monte Argentario.

In particolare sono stati nove le chiamate di soccorso fra danni provocati dall’acqua e richieste di prosciugamenti. Fra queste uno smottamento di una strada di accesso per un terrapieno che ha causato la caduta di pietre e terra sulla sede stradale, in località Sbarcatello, nel Comune di Monte Argentario.

L’altro cedimento di un terrapieno si è verificato in via del Sole sempre a Monte Argentario che ha ceduto in parte per un tratto della sua lunghezza. La parte rimasta intatta è stata giudicata dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dal funzionario giunto sul posto pericolante e per questo è stato necessario chiudere momentaneamente l’ingresso ad un’abitazione che si trova nelle vicinanze della frana e fare uscire la persona che vi abita fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza per l’incolumità di chi vi abita e del passaggio delle persone.

Gli interventi di soccorso sono iniziati a partire dalle 21:00 e si sono conclusi alle 3:00 di questa mattina.

Un altro intervento per un soccorso ad una persona anziana è avvenuto oltre le 24:00 a Grosseto, in piazza Istria. La donna uscita sul balcone del suo appartamento si è accorta di non potere più rientrare all’interno. La donna ha chiamato aiuto fino a quando è stata sentita da una vicina che ha allertato i soccorsi. Sul posto anche il personale medico del 118.