Ancora maltempo a Manciano: famiglia evacuata per una frana, cresce il livello dell’Elsa – VIDEO

Ancora criticità questa mattina per il maltempo nel comune di Manciano, dove l’Ufficio di Protezione Civile e l’Ufficio tecnico, in raccordo con il sindaco Mirco Morini, hanno dovuto attivare tre squadre di Protezione civile per il monitoraggio del territorio, nuovamente interessato da piogge incessanti.

È stato nuovamente chiuso il passo sul fosso Fiascone, la Strada regionale 74 e le strade in località Pianetti sono costantemente monitorate da una squadra della Protezione civile: si sono verificati infatti allagamenti dovuti ai campi che scolano e riempiono i fossi.

In località Le Croste è stata fatta evacuare dai Vigili del fuoco una famiglia per colpa di una frana. Sul posto tecnici del Comune, il sindaco, i Carabinieri e i Vigili del fuoco

L’Elsa cresce ed esce nuovamente dal suo alveo. Comunque, al momento la situazione è sotto controllo: il Comune di Manciano e la Provincia sono in costante contatto.

La Strada regionale 74 è regolarmente aperta al traffico.

Notizia in aggiornamento