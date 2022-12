Emergenza maltempo: Elsa in piena, livello dell’Albegna in aumento

Aggiornamento ore 13.29: al momento il torrente Elsa è in piena e ha costretto il servizio di protezione civile comunale a chiudere gli attraversamenti a scivolo in località Onteo e Cirignano. Chiuso anche l’attraversamento a scivolo del fosso Fiascone.

La Strada regionale 74 è stata riaperta, ma viene monitorata costantemente, c’è sempre la presenza di zone allagate in via di ripristino. Il fiume Albegna a Marsiliana è monitorato dal servizio di piena, visto che è scattato il livello di criticità giallo e il fiume ha superato i 3,5 metri di livello. Le squadre comunali e della protezione civile della Misericordia stanno monitorando il territorio, dato che è prevista nuova pioggia per le prossime 24 ore.

—————————————————————————————————————————–

A causa delle forti piogge che si sono abbattute sul territorio comunale di Manciano, è stata chiusa momentaneamente la Strada regionale 74 tra Sgrilla e Sgrillozzo per allagamento. Sul posto la Polizia municipale e le squadre della Protezione civile. Il traffico è deviato sulle provinciali 101 e 102 alla rotatoria Sgrilla e all’incrocio Sgrillozzo.

La chiusura è preventiva per situazione di pericolosità e fino a che le acque non si ritireranno. Si raccomanda massima prudenza su tutte le strade provinciali e comunali del comune, causa allagamenti. L’ufficio di protezione civile comunale è in attività e in costante contatto con la Provincia di Grosseto e le forze dell’ordine.

In piena anche alcuni torrenti. Chiusa la strada comunale sul Fiascone e in zona Mazzabu, a Saturnia.

Notizia in aggiornamento