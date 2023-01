Uomo colpito da malore in chiesa: trasportato a Siena in gravi condizioni

I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti intorno alle 18, a Grosseto, nella chiesa della parrocchia dell’Addolorata, in via Papa Giovanni XXIII, per soccorrere un uomo colto da malore.

L’uomo, di 80 anni, è stato trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice 3. Sul posto l’automedica di Grosseto e un’ambulanza della Misericordia.