“Maldimare”: il libro fotografico di Andrea De Maria presentato ad Artemare Club

Sabato primo agosto, nella sede operativa nel corso antico di Porto Santo Stefano, Artemare Club presenta lo splendido volume “Maldimare“, che nasce da trent’anni di esperienze fotografiche dedicato di Andrea De Maria, 100 immagini mozzafiato selezionate tra le migliaia del suo archivio. Con questa opera l’autore afferma la necessità di godere delle meraviglie del mare, che provocano benessere fisico e mentale: stare lontano dal mare per lui rappresenta un malessere e non ne può fare a meno.

Nei numerosi viaggi che si sono succeduti per lavoro o ricerca personale, l’autore ha testimoniato con i suoi scatti storie relative ai tre oceani principali, Atlantico, Indiano e Pacifico, senza tralasciare l’interesse per le coste italiane e in particolare per il mare di Maremma e il suo l’Argentario, dove è nato e svolge buona parte del suo lavoro. De Maria ha coinvolto in questa esperienza la narratrice e poetessa Nily Raouf, che ha composto le liriche che accompagnano i sei capitoli del libro, un’interpretazione poetica con suggestioni tradotte in parole ispirate alle immagini del libro. Un libro con copertina rigida di 192 pagine formato 24×33 cm, realizzato dalla tipografia Ceccarelli di Acquapendente, stampa curata in collaborazione con la casa editrice Controstampa che ha sede nella stessa tipografia. Il progetto è stato supportato dalle aziende Rrd, Vivo, lavanderia Picchianti e immobiliare Bracci.

Andrea De Maria nasce nel 1965 a Porto Santo Stefano a due passi dal mare, segue studi di biologia marina e si dedica completamente alla fotografia diventando professionista, per anni è il fotografo di riferimento per l’agenzia Action Image di Roma, realizzando servizi fotografici e fornendo immagini per campagne di comunicazione nazionali e internazionali e raccontando le storie dei mari del mondo con “Progetto Nettuno”. Forte è l’impegno per il territorio della Maremma Toscana, con una presenza molto importante nell’editoria come autore, coautore e consulente editoriale, “Maldimare” è un riguardoso tributo che testimonia il forte legame dell’autore con il mare.

Nily Raouf nasce a Pisa nel 1991, da madre italiana e padre iraniano, alla luce di un variegato clima interculturale la sua vita è immersa in colori, suoni, immagini, sapori intrecciati a tradizioni lontane, intense, senza confini. Come educatrice organizza progetti di scrittura creativa nelle scuole di ogni ordine e grado, attingendo anche dall’esperienza formativa maturata in seguito al percorso di studi in Illustrazione editoriale. Narratrice e poetessa, ha pubblicato “Il preludio della goccia” – Europolis 2010, “L’innocenza dell’incertezza” – Europolis 2017. Le sono stati attribuiti molteplici premi e riconoscimenti, sia per la narrativa che per la poesia, in prestigiosi concorsi letterari.

Coerentemente al Dpcm del Presidente del Consiglio e alle ordinanze regionali e comunali, per accedere a Artemare Club si devono seguire le seguenti modalità: non creare assembramenti, rispettare la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, entrare nei locali una persona alla volta, vietato toccare i beni esposti, vietato l’accesso con borse, zaini e valigie di grandi dimensioni.