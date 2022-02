finalizzati a prevenire e reprimere quei reati connessi all’abuso di bevande alcoliche soprattutto da parte dei più giovani, talvolta minorenni, e che hanno dato luogo ad episodi di degrado urbano, e alcune volte sfociati in danneggiamenti e comportamenti che hanno fortemente preoccupato i cittadini.

Nel trascorso fine settimana sono stati effettuati coordinati servizi di controllo del territorio da parte di tutte le forze di Polizia – Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza – coadiuvati dagli uomini del locale Comando di Polizia Municipale, che hanno interessato il centro storico cittadino, suddiviso, analogamente a quanto già successo per le precedenti occasioni, in tre “aree” specificamente individuate e ritenute di particolare interesse per quanto riguarda la cd. “movida”. Inoltre, le zone che hanno interessato le attività di polizia sono state quelle maggiormente segnalate per la presenza di numerosi gruppi di giovani: piazza S. Francesco, piazza De Maria, piazza Dante, piazza Del Sale, piazza dei Martiri D’Istia, via Garibaldi, via Carducci, via Vinzaglio. I controlli sono stati estesi a tutto il perimetro delle mura Medicee oltre che in via Roma.

Il servizio svolto non ha evidenziato alcuna criticità di ordine pubblico.

Nell’occasione sono state controllate, complessivamente circa 700 persone; di queste tre sono state sanzionate per violazioni delle normative anticovid, una è stata denunciata per oltraggio e rifiuto di fornire le generalità. Sono stati controllati sedici esercizi pubblici.

Cinque in totale gli esercizi commerciali sanzionati dei quali uno per vendita di bevande alcoliche a minori, un secondo per mancata chiusura entro le ore 21 come disposto dall’ordinanza del Sindaco Vivarelli Colonna; uno per violazione delle normative anticovid e due per violazione della normativa sull’impatto acustico.

I servizi, già definiti ad “alto impatto”, verranno ripetuti anche in questo prossimo fine settimana con la stessa intensità.