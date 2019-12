Magliano, muore dopo una lunga malattia l’assessore Giorgio Cellini

“Con Giorgio Cellini perdo un amico, una persona leale oltre che un valido collaboratore”. Così il Sindaco di Magliano Diego Cinelli, con grande dolore, annuncia la scomparsa dell’assessore ai lavori pubblici, morto oggi dopo una lunga malattia che si era manifestata pochi mesi dopo l’inizio del mandato.

Giorgio Cellini, aveva 69 anni, ed aveva lavorato per tanti anni agli uffici del catasto. A Magliano si era distinto per la sua attività all’interno del mondo dell’associazionismo e del volontariato, prima di far parte della lista civica “Magliano Comune Aperto”, con cui era stato eletto consigliere comunale con oltre cento preferenze e nominato assessore.

“Giorgio era stato una colonna portante in campagna elettorale mettendo a disposizione tutto il suo impegno – ricorda Cinelli – Dopo la sua elezione in consiglio ho deciso di affidargli, grazie alle sue competenze, l’incarico di assessore ai lavori pubblici”. Di fronte alla malattia il Sindaco, di concerto con la maggioranza, aveva deciso di confermare Giorgio Cellini in giunta.

“Nonostante le pesanti cure – afferma Cinelli – abbiamo preso una decisione di rispetto, ma anche di forte sostegno a Giorgio che ha sempre apprezzato questa decisione. Sapevamo che la sua assenza si sarebbe sentita, ma allo stesso tempo volevamo che potesse affrontare questa difficile battaglia con la massima serenità e consapevole che la sua mancanza non avrebbe frenato l’azione amministrativa, ma anzi ci avrebbe spinto a dare ancora di più per lui. Anche perché nei primi mesi del mandato si era impegnato a fondo nel nuovo ruolo, mettendo in campo azioni i cui benefici sono stati raccolti anche durante la sua assenza che era stata fisica, a causa delle pesanti cure che ne limitavano il contatto con gli altri, ma non certo umana e politica”.

I funerali di Giorgio Cellini si svolgeranno a Magliano, nella Chiesa della Santissima Annunziata, mercoledì alle 10. L’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino e sarà presente il gonfalone del comune.