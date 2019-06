Ripascimento spiagge, la maggioranza: “Il Pd e Aldi in crisi perchè i lavori vanno avanti”

“Dalle dichiarazioni del capogruppo Pd Aldi viene fuori tutta la difficoltà dell’opposizione ad accettare i risultati dell’attuale amministrazione comunale“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Comprendiamo che per chi ha amministrato cinque anni senza togliere un ragno dal buco sia ora complicato mandare giù questo bocconi amari – continua la nota -. L’immagine che Aldi e il Pd sta dando è quella di una opposizione che rosica perché i lavori si fanno davvero. L’attuale amministrazione comunale ha fatto un record a livello di tempi. Da gennaio, dopo atti Regione e Governo, come Comune abbiamo dato gli incarichi professionali, fatto i progetti definitivi ed esecutivi, fatto le analisi, i bandi di gara, le aggiudicazioni dei lavori per tre, dato che si tratta di tre interventi diversi. Tra l’altro stiamo operando in anticipazione di cassa come Comune, ovvero significa che dalla Regione non sono arrivati ancora i soldi e ce li mette in anticipo il Comune per non bloccare i lavori sulla fascia Osa Albegna che termineranno, come comunicato agli operatori con i quali abbiamo fatto tante riunioni, intorno a fine giugno“.

“L’intervento chiaramente più complesso, urgente e costoso era quello della fascia Osa Albegna. Anche i lavori a Giannella e in Feniglia sono stati aggiudicati e la sciocchezza dell’errore della delibera che aveva tirato fuori Aldi e che avrebbe bloccato i lavori si è rivelata una panzana colossale. Infatti, tutto è proseguito nella normalità con l’aggiudicazione dei lavori – termina la maggioranza -. Ci ricordiamo tutti l’incapacità amministrativa della Giunta Pd di Monica Paffetti. Con loro oggi i lavori non solo non sarebbero mai partiti, ma neanche avrebbero capito come organizzarsi“.