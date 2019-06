Ripascimento spiaggia, la maggioranza: “Lavori hanno salvato la stagione, Pd confuso”

“I lavori di ripascimento proseguono a pieno ritmo e la stagione, come dichiarato dal presidente della Regione Enrico Rossi, è salva“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Patto per il Futuro, gruppo di maggioranza nel Consiglio comunale di Orbetello.

“Durante la visita ci ha fatto molto piacere vedere la soddisfazione dei turisti che prendevano il sole nei nuovi tratti di spiaggia realizzati a tempo di record e che ringraziavano perché dove ora c’è la spiaggia prima c’era il mare – continua la nota -. Anche gli operatori con i quali è stato concordato e condiviso il percorso erano soddisfatti“.

“Comprendiamo la frustrazione di Aldi e del Pd locale, che pensavano di venire in loco e trovare la desolazione. In realtà hanno trovato turisti felici e una spiaggia nuova realizzata. Come amministrazione Comunale siamo soddisfatti e ci dispiace che ancora una volta Aldi e il Pd locale abbiano dovuto subire questa onta vedendo un presidente della Regione e un sindaco che collaborano per ottenere importanti risultati – termina la maggioranza -. I lavori proseguiranno e poi passeranno alla spiaggia libera come concordato con gli operatori per evitare disagi. La stagione è salva“.