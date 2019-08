Emergenza furti, la maggioranza: “Sindaco in contatto con Prefettura e forze dell’ordine”

Per contrastare il fenomeno dei furti, l’amministrazione comunale di Manciano sta attuando un piano insieme agli organi competenti.

“Fin dal primo momento in cui si è registrata l’emergenza furti a Manciano, l’amministrazione comunale ha subito attivato insieme alla Prefettura e alle forze dell’ordine un piano per contrastare tale fenomeno”. Queste le parole del capogruppo di maggioranza Roberto Bugarini, il quale commenta l’ondata di furti che in queste settimane sta interessando il territorio del mancianese.

“Il sindaco di Manciano, Mirco Morini – continua Bulgarini –, è in contatto diretto con il Prefetto affinché possa essere arginata questa odiosa pratica dei furti che mina la sicurezza e la stabilità di tutta la cittadinanza. Siamo vicini alle famiglie che hanno subito la violazione della propria abitazione e speriamo che possa essere messa la parola fine a tale fenomeno, nel più breve tempo possibile. Questa mattina è in programma una riunione in Prefettura a Grosseto con il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica per mettere in atto soluzioni concrete per garantire le condizioni di pace sociale“.