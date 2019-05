Dionisi fuori dalla maggioranza: “E’ sempre più vicino all’opposizione, elettori traditi”

“Il consigliere comunale Fiorenzo Dionisi, a seguito delle sue dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, di fatto si è estromesso dal gruppo di maggioranza. Anzi, riteniamo che per quello che afferma e lascia intendere pubblicamente, anche sui social, sia sempre più vicino alla minoranza”.

Queste le parole della maggioranza del Comune di Manciano, in merito alla comunicazione che il consigliere Dionisi ha inviato alla stampa locale, su alcune proposte indirizzate alla Giunta.

“Le proposte avanzate da Dionisi – continua la maggioranza – sono lontane dal nostro pensiero e dal nostro operato e non in linea con gli indirizzi generali di governo. Altre proposte, invece, sono nelle nostre linee programmatiche, ma Dionisi, in questi ultimi mesi, non avendo mai preso parte alle riunioni di gruppo e allontanandosi progressivamente dalla linea di ‘Manciano Idee Comune’, non è a conoscenza dei progetti che stiamo portando avanti, gli stessi per cui si era speso di fronte ai suoi lettori e per i quali è stato votato“.

“Di fatto, Dionisi ha tradito il mandato e i suoi elettori e secondo noi – continua il gruppo – è arrivato il momento che prenda ufficialmente le distanze e lasciare il gruppo di maggioranza, in quanto non rappresenta più il gruppo di lavoro e lo spirito di appartenenza. Qualora questo non accada, la maggioranza è ferma sulla decisione di estrometterlo dal gruppo. Non nascondiamo che l’atteggiamento del consigliere Dionisi ci abbia lasciati perplessi e non ci saremmo mai aspettati una virata verso la minoranza, che sembra trasformarsi giorno dopo giorno in un vero e proprio sostegno”.