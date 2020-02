Via Oberdan: la macelleria domani riaprirà al pubblico

Riaprirà al pubblico giovedì 6 febbraio, a Grosseto, la storica macelleria Vannucchi di via Oberdan 21b.

A darne notizia è la Confcommercio di Grosseto, dopo le numerose richieste di informazioni da parte dei cittadini pervenute all’associazione di categoria.

“Finiti i lavori nel negozio – dichiara Claudio Vannucchi –, finalmente riapriamo, con la voglia di rivedere tutti i nostri clienti e li ringraziamo per l’affetto che ci hanno dimostrato in questi giorni di sospensione. Preciso che continueremo a garantire la qualità delle nostre carni e la bontà delle nostre specialità, come la soppressata, l’ammazzafegato e la salsiccia. Vi aspettiamo da domani in macelleria”.

L’Ascom Confcommercio di Grosseto augura buon lavoro a tutto lo staff della macelleria associata.